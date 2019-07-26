Emniyet bahçesini lüks araç galerisine döndüren operasyon

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Lüks otomobil kaçakçılığı” soruşturması ile ilgili İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

ARAÇLARIN YURTDIŞINDA ÇALINTI KAYDI ÇIKTI

Ele geçirilen araçlardan bazılarının, İnterpol üzerinden çalıntı kaydı olduğu öğrenildi. Bazı araçların, kısmen ya da hiç vergi ödenmeden ülkemize getirildiği belirlendi.

Lüks araçların şase numaralarında küçük değişiklikler yapıldığı, sahte evraklara da bu şekilde kaydedildikleri öğrenildi. İddiaya göre, şebeke üyeleri bu yöntemle elde ettiği gerçek ruhsatla trafik kontrollerinde sorun yaşamadı. Polis kontrollerinden de rahatça geçildi. Sadece detaylı incelemelerde araçlarla evraklar arasından uyumsuzluk belirlenebildiği belirtildi.





