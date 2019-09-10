Emniyet Genel Müdürlüğü: İBB’nin halen bize borcu var

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün bazı basın yayın organlarında “Ak Parti'li İBB Emniyet Müdürlüğü'ne Çalışmış” başlıklı haberde yer alan bilgiler çarpıtılarak, önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra ve merkez teşkilatının hizmet binası ihtiyaçlarının sanki “bedelsiz” bir şekilde karşılandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Söz konusu haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur;

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 07/04/2012 tarihinde imzalanan protokol ile Genel Müdürlüğümüze ait bir taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu protokolle Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı taşınmaz ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmıştır.

Protokole konu olan taşınmaz, 11/10/2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredilmiş olup, devri karşılığında bugüne kadar; 1 adet il emniyet müdürlüğü, 3 adet çevik kuvvet, 3 adet ilçe emniyet müdürlüğü, 1 adet ilçe emniyet amirliği hizmet binaları ile 335 adet lojman olmak üzere toplam 9 iş tamamlanmıştır. Ayrıca, Protokol kapsamında da 1 adet çevik kuvvet, 1 adet il emniyet müdürlüğü ile 700 adet lojman olmak üzere toplam 3 işin inşaatı devam etmektedir.

Protokol kapsamında sözleşmeye esas kaidelere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin halihazırda protokole istinaden borcu bulunmaktadır. Kalan bedel ile Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının taşınmaz ihtiyaçları karşılanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​