Emniyet Müdürü ile Roman muhtarın ilginç ‘silah atma’ diyaloğu!

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve beraberindeki heyet, ‘Huzur toplantıları' ziyaretleri kapsamında, Edirne'nin Roman nüfusunun en yüksek olduğu Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret etti. Bir kahvehane gerçekleşen ziyarette, emniyet müdürü ile Roman mahallesi muhtarı arasında sokaklarda silah atma konusunda ilginç diyaloglar yaşandı. Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kent genelinde gerçekleştirdiği ‘Huzur toplantısı' programları kapsamında, kentin Roman nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret etti.

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İLGİNÇ “SİLAH ATMA” DİYALOĞU

Emniyet Müdürü Kurt, “Türk milletinde var bu ama şehir içinde bu işler olmaz, düğünlerde pat pat pat atılıyor. Öyle değil mi? Muhtarım” uyarısına Menzilahir Mahalle Muhtarı Ergin Karabayır da “Müdürüm atılıyor, adet o be, bunda bir sıkıntı olmaz. Onlar bilerek atıyor, insanları öldürmeye atmıyor be müdürüm” şeklinde verdiği cevap, kahvehane içerisinde bulunan Roman gençler arasında gülüşmelere neden oldu.

KADINA ŞİDDET VE DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ UYARILAR

Emniyet İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, ayrıca Menzilahir Mahallesi sakinlerini hem kadına şiddet hem de yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri konularında da uyarılarda bulunarak, en ufak bir sorunlarında kendilerine her zaman ulaşabileceklerini belirtti.

MADDE BAĞIMLISI OĞLUNU EMNİYET MÜDÜRÜNE ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan, kahvehane de bulunan Selahattin Bakır isim bir baba da oğlunun madde bağımlısı olduğunu dile getirerek, Emniyet Müdürü Kurt'tan kendilerine yardım etmesini istedi. Kurt da konunun takipçisi olacaklarını ve her yönüyle her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. İHA