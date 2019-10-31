Emniyet Müdürü ilk önce kendi çakarını söktürdü

Trafikte yetkisiz çakar kullanımının 1 Kasım’dan itibaren yasaklanmasının ardından kamu kurumlarındaki araçların çakarları tek tek sökülüyor.

1 Kasım tarihinden itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyecek.

Yetkisiz çakar kullanımını denetleyecek kurumlardan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki araçlarda bulunan çakarlar da sökülüyor. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, önce kendi aracındaki çakarı söktürdü.

VALİLİK MAKAMI DIŞINDA…

Dilberoğlu, “Yeni düzenlemeyi hassas bir şekilde takip edeceğiz” diyerek şunları söyledi: İlimizde sadece valilik makamı dışında hiçbir araç panjur içinde çakar kullanılmaması konusunda ilgili dairelere gerekli uyarı ve yazışmalar yapıldı. Başta benim kendi makam aracım olmak üzere acil durumlarda geçiş üstünlüğü kullanmamız gereken durumlarda kullanmak üzere araçların tepesinde kullanılacak olan uyarıcı işaretler siren ile birlikte kullanılmak suretiyle bu işlemleri gerçekleştireceğiz” dedi. (DHA)