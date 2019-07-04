Emniyet teşkilatı perişan! Evlenemiyorlar, okul seçemiyorlar, ev taşıyamıyorlar…

Polis tayinleri için bekleyiş devam ediyor. EGM tarafından bulundukları illerde görev süresini dolduran polislerin 1. ve 2. bölge arasındaki tayinler için hazırlık yazısının gönderilmesinin ardından polis memurları tercihlerini bildirdi. Ancak aradan geçen süreye rağmen hâlâ açıklama yapılmadı.

Merakla beklenen polis tayinlerinin açıklanmaması, çocukları lise tercihi yapacak olan polis memurlarını da sıkıntıya soktu. Bulundukları şehirde mi kalacakları, farklı bir şehre mi gidecekleri belli olmayan polisler, çocukları için lise tercihleri başlamasına rağmen işlem yapamıyor.

13 Temmuz'a kadar devam edecek olan lise yerleştirmeleri için bir an önce tercih yapmak isteyen polislerin bekleyişinin ne zaman son bulacağı ise bilinmiyor. Tayinlerin açıklanmaması yüzünden düğün tarihi belirleyip evlenemeyen bekar memurlar da var, ev tutamayan yeni evli memurlar da. Emniyet teşkilatına ait forum siteleri, birbirinden farklı mağduriyet hikayeleri ile dolup taşıyor.

Her yıl Haziran ayı içerisinde açıklanan şark tayinleri geçtiğimiz yıl gecikmeli olarak 24 Haziran'da bir önceki yıl ise 6 Haziran'da açıklanmıştı.