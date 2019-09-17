Emniyeti tehdit eden trafik magandasına gözaltı

İstanbul Emniyetine bağlı Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü 13 Eylül'de yapılan trafik denetlemesinde Oruç Reis Mahallesi, Tekstilciler Caddesi'nde Oğuzhan A.'nın (22) kullandığı aracı durdurdu. Yapılan incelemede aracın egzozlarının değiştirildiği belirlendi ve Oğuzhan A.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32/3 maddesi ile araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir” ve 44/1-B maddesi “Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek zorundadır” hükümlerince toplam bin 237 lira para cezası kesildi.

GÖZALTINA ALINDI

Otomobili de trafikten men edilen Oğuzhan A., sosyal medyada bir video yayımladı. Yazılan cezanın kendisini yıldıramayacağını, abart egzozunu çiftleyeceğini söyleyen Oğuzhan A. “Savaş açıyorum lan bunlara Emniyet bundan sonra kimse emniyette değil” diyerek sözlerini noktaladı. Oğuzhan A. yayımladığı görüntü üzerine gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER Giden araçta ayağını camdan çıkartan maganda yakalandı

SERBEST KALDI

Hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan işlem yapılan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.