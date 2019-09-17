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Emniyeti tehdit eden trafik magandasına gözaltı

İstanbul’da polis ekipleri abart egzoz taktığı aracıyla çevreye rahatsızlık veren Oğuzhan A.’ya bin 237 lira para cezası kesti. Kesilen cezadan ders almayan Oğuzhan A., çektiği bir videoda, egzoz sayısını çiftliyorum diyerek “Savaş açıyorum lan bunlara, Emniyet, emniyette değilsiniz” diyerek görüntüyü sosyal medyada yayınladı. Paylaşılan video sonrası Oğuzhan A. gözaltına alındı.

Habip ATAM
10:42 -
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İstanbul Emniyetine bağlı Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü 13 Eylül'de yapılan trafik denetlemesinde Oruç Reis Mahallesi, Tekstilciler Caddesi'nde Oğuzhan A.'nın (22) kullandığı aracı durdurdu. Yapılan incelemede aracın egzozlarının değiştirildiği belirlendi ve Oğuzhan A.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32/3 maddesi ile araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir” ve 44/1-B maddesi “Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek zorundadır” hükümlerince toplam bin 237 lira para cezası kesildi.

GÖZALTINA ALINDI

Otomobili de trafikten men edilen Oğuzhan A., sosyal medyada bir video yayımladı. Yazılan cezanın kendisini yıldıramayacağını, abart egzozunu çiftleyeceğini söyleyen Oğuzhan A. “Savaş açıyorum lan bunlara Emniyet bundan sonra kimse emniyette değil” diyerek sözlerini noktaladı. Oğuzhan A. yayımladığı görüntü üzerine gözaltına alındı.

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SERBEST KALDI

Hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan işlem yapılan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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