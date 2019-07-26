Emniyetin bahçesi galeriye döndü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen operasyonda, yurt dışından getirilen kaçak araçları, sahte belgelerle tescilleyen bir şebeke belirledi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Araştırmalarda, usulsüz işlem yapılarak kaçak tescil edilen 19 lüks araca da el konuldu.

İNTERPOLDA ÇALINTI GÖZÜKÜYOR

Ele geçirilen araçlardan bazılarının, İnterpol üzerinden çalıntı kaydı olduğu öğrenildi. Bazı araçların, kısmen yada hiç vergi ödenmeden ülkemize getirildiği belirtildi.

ŞASİ NUMARALARINI DA DEĞİŞTİRDİLER

Lüks araçların şasi numaralarında küçük değişiklikler yapıldığı, sahte evraklara da bu şekilde kaydedildikleri öğrenildi. İddiaya göre; şebeke üyeleri bu yöntemle elde ettiği gerçek ruhsatla trafik kontrollerinde sorun yaşamadı. Polis kontrollerinden de rahatça geçildi. Sadece detaylı incelemelerde araçlarla evraklar arasından uyumsuzluk belirlenebildiği belirtildi.

İstanbul DHA