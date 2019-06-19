Emniyetten 23 Haziran açıklaması: Biz hazırız

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ödüllü dijital performans değerlendirme programı “METE”yle dereceye giren 15 büro amiri ve 358 polis için düzenlenen ödül töreni programı Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) gerçekleştirildi. Kahvaltı eşliğinde düzenlenen törene, Çalışkan'ın yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri de katıldı. Programda konuşmaya yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ödül alan personeli tebrik etti. Yaptığı konuşmada Pazar günü yinelenecek İstanbul Seçimlerine de değinen Çalışkan, “Güvenlikten taviz vermeden tarafsız bir görev anlayışıyla da milletimizin takdirini kazandık. Şimdi aynı başarı ve daha fazlasını 23 Haziran seçimlerinde de göstereceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

“BİZ TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK”

“Pazar gününkü seçimlere ilişkin tüm tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz ve alacağız” diyen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Bütün arkadaşlarımız çok dikkatli olacak. Türk polisine ve emniyet teşkilatına yakışır şekilde görevimizi yapacağız. Benim görev yaptığım dönem içerisinde takip ettiğimiz ve görev aldığımız yedinci seçim olacak. Tecrübemiz had safhada, ilk yapacağımız iş dikkat etmek. Hatalı bir iş konusunda kimseye müdahale etmemek, vatandaşlarımıza da azami seviyede güven vermek. Daha önce bunu defalarca yaptık. Aynı şekilde aynı başarıyla bu seçimi de tamamlayacağımızdan şüphem yok” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ ÇALIŞMALARLA İLGİLİ DE BİLGİ VERDİ

METE performans modülüne göre bugüne kadar 1 milyon 408 bin 896 tutanağın girişi yapıldığını belirten Çalışkan Ayrıca 1 milyon 800 bin şüpheli ve müşteki verilerinin girişi yapıldığını ifade etti. İstanbul Emniyet Müdürü; sistem sayesinde, büyük bir veri tabanı oluşturulduğunu söyleyerek “Denetim modülü üzerinden 353 bin 882 denetim yapılarak eksik görülen 17 bin 301 eksikliğin 15 bin 967'si giderilmiştir” dedi. Yedinci dönem ödül töreninde dereceye girenleri temsilen kürsüye çağırılan ilk 10'da yer alan emniyet personeline ödüllerini verdi.

“TERÖR DİP YAPTI”

Terörle mücadelede önemli bir noktaya gelindiğini söyleyen Çalışkan, İstanbul'un “Terör olayları dip yaptı” diyerek, geçen sene 33'e inen terör olaylarının bu yıl daha da gerilediğini ifade etti. Asayiş olaylarında da büyük bir gerileme olduğuna da değinen Çalışkan, 2018 ve 2019 yıllarının ilk altı ayları kıyasla iş yerinden hırsızlık olaylarının yüzde 23, evden hırsızlık olaylarında ise yüzde 28, otodan ve otodan hırsızlık konularının ise 32 azaldığını dile getirdi. Muhabere şube müdürlüğünce değerlendirilen ihbarlarla cevap vermeyle ilgili son 6 ayda yapılan çalışmalarda da büyük başarı sağlandığını söyleyen Çalışkan “İhbarlara cevap verme oranımız yüzde 98'e çıktı” dedi

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞTA BAŞARI

Uyuşturucu ile mücadelede de büyük başarılar yakalandığını belirten Mustafa Çalışkan “2018 yılı ve 2019 yılları ilk 6 aylık verilerine göre yakalanan eroin miktarı 708 kilogramdan, 2 ton 550 kilograma kadar yükseldi. Esrar miktarı 3 ton 350 kilogramdan 4 ton 255 kilograma, uyuşturucu haplar 3 milyon 258 binden, 8 milyon 687 bine kadar arttı. Kokain miktarı ise 167 kilodan, 420 kiloya ulaştı. 208 yılında toplam 5 buçuk ton olan yakalama miktarı, bu yıl bu tarihe kadar 7 buçuk tona kadar ulaşarak büyük bir başarıya imza atıldı” dedi. Mustafa Çalışkan programın sonunda ödül alan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.