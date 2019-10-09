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Emniyetten kara propaganda operasyonu!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekâtı üzerinden kara propaganda yapan 78 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

23:44 -
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Emniyetten kara propaganda operasyonu!

Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü’nden geldi. Açıklamada bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

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Söz konusu paylaşımlarla ilgili harekete geçildiği belirtilen açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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Son güncelleme: 23:48 09.10.2019
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