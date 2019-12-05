Emre Yıldır’ın ölümüne neden olan istismar sanığı hakim karşısına çıkacak

Çorlu’da yaşadığı istismar olayını savcılığa ihbar eden ve istismarcısından şikayetçi olan 26 yaşındaki Emre Yıldır, soruşturmanın üzerinden 52 gün geçmesine rağmen bir ifadeye çağrılmayınca yaşadığı apartmanın 15’inci katındaki pencereden atlayarak hayatına son verdi.

9 YIL SÜREN İSTİSMAR

9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismara maruz kalan Yıldır’ın ölümüne neden olan akrabası sanık Vedat Turhan hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak.

Euronews’e konuşan aile olayı böyle anlatmıştı: