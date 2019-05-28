En başından bu yana kayıp Ecrin bebek olayı

22 gün önce Ecrin bebek kayboldu. Vezirköprü ilçesinin Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı, 7 Mayıs'tan beri süren arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Ecrin bebeğin annesi ve bası olayı şu şekilde anlatmıştı;

Olay günü eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduklarını ifade eden baba Deniz Korkmaz, “Olay günü biz hastanedeydik. Eşim ikiz çocuğa hamileydi. Birisi ölünce onun sağlık durumu nedeniyle hastaneye gitmiştik. 4 gündür kızımızı arama çalışmaları devam ediyor. Şu an hala bir şey bulunamadı. Kaçırılma olayından pek şüphelenmiyoruz. Olabilir de olamayabilir de. Sadece umutla bekliyoruz. Arama çalışmalarına katılan ekiplere de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ANNE VE BABA HASTANEDEYDİ

Kızını en son sabah gördüğünü belirten anne Sevcan Kurnaz, “Kızım tek başına bir yere gitmezdi. Yanında insan olduğu zaman giderdi. Giderken de ses çıkarmazdı. Yanında sessiz sakin bir şekilde giderdi. Kızımı en son kaybolduğu sabah 10.30'da görmüştüm. Babaannesine emanet ettim ve bir daha görmedim. Ben 6 aylık hamileyim. 7 ay önce evlendim” diye konuştu.

Müge Anlı’nın programına katılan aile bireyleri olayların kendilerini ilgilendiren kısımlarını tek tek anlattı. Olay günü Ecrin’in babaannesi oğluna yani Ecrin’in amcası Özkan Kurnaz’a küçük bebeği kapının önüne oyun oynaması için bırakmasını söylemiş, amcası Özkan da Ecrin’i her zaman oynadığı yere bırakıp tarlaya gittiğini dile getirmişti. Ecrin’in anne ve babası söylediklerine göre olay günü ise hastaneydi.

Ev işleri ile uğraşan babaanne Hacer Kurnaz işini yapmaya devam ederken Ecrin amcası ile uyumuş, daha sonra evden dışarı çıkmış. Ecrin kaybolması olayının ardından Özkan’ın çevresindekilere sorduğu sorular onu olayın şüphelisi haline getirmişti.

SORDUĞU SORULAR KAFALARI KARIŞTIRDI

Amca Özkan, çevresindeki insanlara “bebek boğulduysa bulunduğunda üstünde parmak izi çıkar mı?”, “üstünde taciz bulguları olduğu anlaşılır mı?” gibi sorular sormuştu. Haberi alan anne ve babanın ise olaydan sonra markete gidip alışveriş yapmıştı. Bu iki olay da kafaları karıştırmıştı.

Bir başka dikkat çeken durum ise Özkan’ın olay günü telefonudan porna sitelere girmesi oldu. Özkan’ın telefonda dikkat çeken ise “yeğen, yenge, kız kardeş” gibi kategorilere dair aramalar oldu.

“ŞEYTAN GÖTÜRMÜŞ OLABİLİR”

Babaanne ve amca daha sonra kayıp bebek Ecrin’i şeytanın götürmüş olabileceğini iddia etmişti. İkilinin bu açıklamaları üzerine şüpheler de arttı.

27 MAYIS’TA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Olay hakkında bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, “Saat 15.30 civarında, çocuğun kaybolduğu evin 5 km uzağında orman muhafaza memurlarının çalışması vardı. Onlar orada bir çocuk ayakkabısı ve bir de elbise parçası buldular. Bunu haber verdiler. Bunun üzerine olay mahalline olay yeri inceleme, jandarma ve AFAD ekiplerini yönlendirdik. Bölgede yaptıkları aramalarda diğer ayakkabıyı ve başka elbise parçaları buldular. Bunları aile üyelerine gösterdik. Çocuğun ayakkabısı ve elbise parçası olduğunu söylediler. O bölgede yapılan aramalarda, kemik parçalarına ulaşıldı” dedi.

ECRİN’İN CANSIZ BEDENİ BULUNDUKTAN SONRA AMCADAN YENİ İDDİA

Amca Özkan, Müge Anlı’nın programında kayığp Ecrine ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunmasının ardından yeni bir iddia ortaya attı. Özkan, ‘Ecrin’i kurt kapmış olabilir’ dedi. Otopsi sonucu henüz belli olmadı. Savcılığın otopsi sonucunun ardından şüpheli durumda olan amca Özkan için harekete geçmesi bekleniyor.