En büyük hayali yeniden yürümek: Engelleri yazdığı şiirle aştı

Yaşama sevinciyle dolu bir genç olan 18 yaşındaki Ömer Faruk Morkoç, 7 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmeye başladı.

2007 yılının Nisan ayında memleketi Amasya’da yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpmasıyla Morkoç’un tüm hayatı değişti. Kazadan bir gün sonra okulunda yapılacak 23 Nisan gösterisi için günlerce çalışmıştı. Ancak kazadan sonra ailesiyle tedavi için İstanbul’a geldiler. ‘İşte çocukluğum da o gün bitti” diye anlattı o günün kendisinde bıraktığı duyguyu Ömer Faruk Morkoç…

KİMSE BANA İNANMIYORDU

Eğitim hayatında ve sosyal yaşamındaki tüm olumsuzlukları annesinin çabası sayesinde aştıklarını anlatan Ömer Faruk Morkoç 2009 yılında katıldığı okullar arası kompozisyon yarışmasında annesine yazdığı mektupla birinci oldu. Etrafındakilerin yarışmaya katılmasını istemediğini anlatan Morkoç “Hırs yaptım. Çünkü kimse bana inanmıyordu. Kazanacağıma ihtimal de verilmiyordu. Annem ve beni anlattım kompozisyonda. Onun beni okula götürürken yaşadığı zorlukları anlattım. Sonraki yıllarla şiirlerle tanıştım ve yazmaya başladım ” dedi.

ARTIK BİR UMUDUM VAR

“Engellere Karşı Engelsiz Şiirler” isimli bir kitap yazan Morkoç’un ikinci şiir kitabı ‘Aşikar’ da geçtiğimiz yıl yayınlandı. Ömer Faruk Morkoç doktorunun yeniden ayağa kalkması için bir umut ışığı olduğunu söylediği günden beri kitaplardan elde edilen geliri tedavi için biriktirdiğini söyledi. Yeniden ayağa kalkabilmek için artık bir umudu olduğunu söyleyen Morkoç “En büyük hayalim yeniden ayağa kalkmak” dedi. HANDE ZEYREK/SÖZCÜ

“Engelsiz bir dünya için engelleri aşmaya geliyoruz” diyen Ömer Faruk Morkoç geçtiğimiz pazar günü Kartepe’de düzenlenen bir otomotiv etkinliğinde kendisine destek olan bir grup gence Aşikar isimli şiir kitabını imzaladı.