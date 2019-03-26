En büyük hizmetimiz kenti savunmak oldu

ADAYLAR ANLATIYOR

– Beş yılda neler yaptınız?

Bakırköy'de halk kütüphaneleri etüt merkezleri, ikinci bir kız öğrenci yurdu, Her mahalleye bir kreş ki Türkiye'de nüfusa oranla en çok kreş hizmeti veren belediyeyiz. Yılda 600 kültür sanat etkinliğine ev sahipleri yapıyoruz. Yaz ve kış spor okullarında her yıl 5 bine yakın öğrenciye ücretsiz spor yaptırıyoruz. Devam eden projeler içinde Avrupa Konseyi'nden ödül alan Sosyal Çocuk Poliklinikleri ve çocuk merkezi hizmetimiz var. Bunu geliştirmek ve daha da büyütmek niyetindeyiz.

– Sosyal belediyecilik diyorsunuz…

Bir kültür merkezi inşa ettik. Beraberinde bir cemevi yaptık bu da emekleme devresinde. Akademik sınıflarıyla hizmet veren bir kuruma dönüştürmek istiyoruz. Sağlık konusunda önemli hizmetler yaptık. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla anlaşmalı ücretsiz bir tıp merkezimiz var. 19 branşta hizmet veriliyor günde 600 hasta yılda 150 bin hastaya ücretsiz hizmet veriyoruz. Ücretsiz ambulans ve ilaç dağıtımı hizmetimiz var. Evde ücretsiz sağlık destek hizmeti veriyoruz. Eğitimin önemine çok inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.

– Önümüzdeki dönem için neler planladınız?

Bakırköy'de bir ortak akıl hep birlikte yönetim şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yönettik. 5 yılda da aynı anlayışla devam etme arzusundayız. Genel olarak kamucu halkçı Bakırköy halkının siyasal ve sosyal yapısına uygun çağdaş Atatürkçü eşitlikçi bir siyaset anlayışını bu 5 yılda yaptık önümüzdeki 5 yılda da aynı şekilde devam ettireceğiz. Beton belediyeciliğinden ziyade insan odaklı belediyeciliğe devam edeceğiz.

– Beton belediyeciliğe karşı sahilde ne yaptınız?

2014 yılında belediyemizin TOKİ ve Çevre Bakanlığı'nın elinden alabildiğimiz sahildeki son yer Tarihi Baruthane'dir. Bakırköylülerle birlikte verdiğimiz mücadele ile kazanıldı. Sonra Millet Bahçesi yaptılar. Yeşilköy'de Çukur Park var. Devasa otel yapmak istediler dava ettik büyük bir eylemlilikle geri adım atıldı. Geride kalan 5 yılda bir santimetrekare yeşil alanı, bir santimetrekare spor alanını, eğitim alanını döneminde imara açtırmadım.Yaptığımız birçok hizmet var ama en önemli hizmetimiz kenti savunmak oldu. Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda da ilçemizi kent işgalcilerine karşı korumak yeşil alanlarımızı sosyal donatı alanlarımızı imara açmak isteyen AKP belediyecilik anlayışıyla mücadele etmek olacak.

BAKIRKÖY HALKINI CEZALANDIRIYORLAR

– Halkın başkanlığınıza yönelik eleştirileri oluyor mu?

Ben 2014 yılında ‘Kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz, büyük bir kent meydanı yapacağız' demiştim. Bu temel konu Bakırköy halkı tarafından soruluyor. Diyorlar ki “5 yıl önce söz verdiniz ama yerine gelmedi.” Büyükşehir belediyesinden ve bakanlıktan projelerimiz için defalarca talepte bulunmamıza, planları hazırlamamıza rağmen imza Bakırköy halkını cezalandırma niyetiyle atılmadı. Halk da bize soruyor. Bunları elbette yapacağız ama bunun için büyükşehiri almamız gerek. Bunu hep söylüyorum. Kendimden çok inanın İmamoğlu için destek istiyorum.

– Bu sefer CHP İstanbul'u kazanacak mı?

Ekrem İmamoğlu çok başarılı bir belediye başkanı. En az yüzde 52. Yapılan anketlere çok inanıyorum. Anketler Bakırköy'de açık ara kazanacağımızı İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını gösteriyor. Bakırköy'de en yakın rakibimiz AKP-MHP ittifakına yaklaşık olarak 40 puan fark atacağımızı görüyoruz.

5 bin araçlık otopark

Kerimoğlu, sorunların başında otopark olduğunu söyledi. Bülent Kerimoğlu, “Bir yıl içinde temelini atacağımız 7 otopark alanı belirledik. 7 ayrı bölgede 5 bin araçlık otopark kurulacak. Böylece Bakırköy'ün otopark sorununu kesin olarak çözeceğiz. Bunu önümüzdeki 2 yılda tamamlamış olacağız” dedi.