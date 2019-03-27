En büyük yatırım eğitim ve sağlığa

ADAYLAR ANLATIYOR

– Kampanyanın son günlerini nasıl geçiriyorsunuz?

Tamamen sokakta ve yurttaşlarım içinde geçiriyorum. Günde 17 saat sahadayım. Şişli'deki her yurttaşımıza dokunmaya çalışıyorum. Kadınlarımız için yapacağımız hastaneyi, gençlerimiz için yapacağımız gençlik merkezlerini, emeklilerimiz için hizmete açacağımız sosyal tesisleri, hayvan severler için kuracağımız hayvan rehabilitasyon merkezini ve daha bir çok projemizi yurttaşlara anlatmaya devam ediyorum.Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle buluşuyorum. Her akşam bir mahallede toplantı düzenliyoruz, yapacağımız hizmetleri anlatıyoruz.

– Şişli'de sosyal demokrat oyların bölüneceği yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz?

Asla böyle bir şey söz konusu değil. Ben daha önce de iki dönem DSP'den belediye başkanı adayı oldum ve rekor sayılacak bir oyla seçildim. 2009 seçimlerinde DSP adayı olarak yüzde 54 oy aldım. Bütün araştırmalar bu seçimde de aynı başarıyı yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Çünkü ben Şişli'de ki tüm kesimlerin oyunu alıyorum. Dolayısıyla bölmek değil tam tersine birleştirici bir rol oynuyoruz. Yurttaşlarımızın bu konuda hiçbir endişesi olmasın.

– Seçilmeniz halinde ilk ele alacağımız konular hangileri?

Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönem de yine eğitim ve sağlığa öncelik vereceğiz. Sadece kadınların yararlanacağı bir kadın doğum hastanesi açacağız. Daha önce Şişli'de ki kapasitesi yetersiz 27 okulu yıkarak, yerine 56 derslikli, tam donanımlı modern okullar yapmıştık. Bu hizmetlerimiz yine devam edecek. Lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz e-dersene hizmetine başlatacağız. İstanbul'un en büyük kütüphanesini Şişli'de açacağız. Burada bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Biz eğitime bu denli büyük yatırımlar yapmışken, bazı siyasi rakiplerimizin bizi eğitim hizmetlerimiz üzerinden acımasızca eleştirdiklerini üzülerek görüyorum. Kimse kusura bakmasın, çocuklarımız bizim için önemli.

YENİ ŞİŞLİ PROJELERİ

– Kadın sağlığı ve doğum hastanesi

– Çocuk hastanesi

– Alzheimer Gündüz Yaşam Evi

– Engelliler Rehabilitasyon Merkezi

– Gençlik Merkezi

– Hayvan Rehabilitasyon ve Konaklama Merkezi

– Çocuk Kreşleri

– Nişantaşı Açık Hava Sanat Galerisi

– Büyük Şişli Kütüphanesi

– Öğrenciler için e-dershane