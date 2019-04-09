En genç Belediye Başkanı göreve başladı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Ulaş Tepe 3 bin 328 oyla AKP'li adayı geride bırakarak Ordu Gülyalı Belediye Başkanı oldu. İlçedeki seçimlerde Saadet Partisi'ne de bir oy çıktı.

“SORUNLARI HALKIMIZLA BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

Mazbatasını alarak göreve başlayan Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı 28 yaşındaki Ulaş Tepe, yaptığı açıklamada, “Doğruları savunmaktan ve yüreğimizin sesini dinlemekten asla vazgeçmedik. Gülyalı’da Sevgi Kazanacak dedik. Gülyalı ittifakımızla bu seçimi kazandık. Kazandığımız bir zafer değil, çünkü bir savaştan çıkmadık. Şimdi birlikte çalışma zamanı. Gülyalı’daki bütün hemşehrilerimin vicdanı, gönlü rahat olsun. Ayrı gayrı yok, herkesin sakin olmasını, daha duyarlı olmasını rica ediyorum. Burası küçük bir yer cenazemiz bir, düğünlerimiz bir. Bütün sorunları halkımızla birlikte çözeceğiz” dedi