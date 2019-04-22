Oyna Kazan, Instagram sayfasından günün kopyasını verdi. Kuruş değil binlerce lira kazan sloganıyla App Store ve Google Play'de indirime sunulan Oyna Kazan Canlı Bilgi Yarışması Hadi'ye rakip olarak çıktı. 22 Nisan 19.00 Oyna Kazan kopyası şöyle:

En genç yaşta Formula 1'de pole pozisyonunu kapan pilot kimdir?

19.00 OYNA KAZAN KOPYASI

CEVAP: Sebastian Vettel

Sebastian Vettel (d.3 Temmuz, 1987; Heppenheim, Hesse, Almanya) Alman Formula 1 pilotu. Scuderia Ferrari takımı ile sözleşme imzalamıştır.

2006 Türkiye Grand Prix haftasonunda, Cuma günkü antrenman seansında, 19 yaş 53 günlükken, piste Sauber takımının üçüncü pilotu olarak piste çıkan Vettel, Formula 1 tarihinin en genç pilotu unvanını kazanmıştır.17 Haziran 2007 tarihinde koşulan Birleşik Devletler Grand Prix’inde, “bir Formula 1 yarışında start alan en genç 6. pilot” unvanını kazanmakla kalmamış, aynı yarışta “bir Formula 1 yarışında puan alan en genç pilot” rekorunu da kırmıştır.

30 Eylül 2007 tarihindeki Çin Grand Prix’ine bir ara liderlik eden Vettel, bu yarışta da “bir Formula 1 yarışına liderlik eden en genç pilot” rekorunu kırmıştır. 2008 İtalya Grand Prix’inde “bir Formula 1 yarışında pol pozisyonunu kazanan en genç pilot” ve “bir Formula 1 yarışını kazanan en genç pilot” rekorlarını kıran Vettel, “farklı iki takımda yarış kazanan en genç pilot” rekoruna da sahiptir. Vettel Abu Dabi Grand Prix’i sonunda 2010 yılında pilotlar şampiyonluğuna ulaşarak “F1 şampiyonu olan en genç pilot” unvanını Lewis Hamilton’ın elinden almış ve yeni bir rekorun sahibi olmuştur. Bir anlamda rekorların adamı olan Michael Schumacher’in izinden gittiğini göstermiştir. 2011 sezonunda 2011 Formula 1 sezonu’nu domine ederek bitime beş yarış kala şampiyonluğunu ilan etmiştir.