En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. Peki en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER