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En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler…

Her gün dünyada ve Türkiye'de onlarca deprem meydana geliyor. İlk ufaklı tüm depremleri ise rasathaneler liste halinde yayınlıyor. Haberimizden Türkiye ve çevresinde olan son dakika depremleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son verileri öğrenebilirsiniz.

09:03 -
Haberler Gündem
En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. Peki en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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