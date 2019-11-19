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En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11:48 -
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En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor ve son günlerde meydana gelen sarsıntılar vatandaşları korkutuyor. Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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