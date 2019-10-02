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En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye’de ufak şiddetli sarsıntılar dahi tedirginlik yaratabiliyor. Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen deprem hareketlerinin şiddeti ve derinliği gibi tüm bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler...

09:14 -
Haberler Gündem
En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Türkiye’nin birçok şehrinde depremler yaşanmaya devam ediyor. Tedirgin olan vatandaşlar “deprem mi oldu” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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