Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

En son nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de ufak şiddetli sarsıntılar dahi tedirginlik yaratabiliyor. Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen deprem hareketlerinin şiddeti ve derinliği gibi tüm bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Son depremler listesi ve güncel veriler haberimizde.

08:12 -
Haberler Gündem
En son nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more