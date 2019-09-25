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En son nerede deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremlerin saati ve şiddeti anlık olarak takip edilebiliyor. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler...

08:57 -
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En son nerede deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

İstanbul’da meydana gelen 4,6 şiddetindeki depremin ardından son depremler araştırmaları arttı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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