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En son nerede deprem oldu? İşte son depremler…

Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde depremler meydana geliyor. Geçmişte deprem felaketleri yaşandığı için vatandaşlar en ufak bir sarsıntıda tedirgin oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçümleri yapılan son depremler listesi...

15:27 -
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En son nerede deprem oldu? İşte son depremler…

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Yaşanan bir deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğünü tespit edebilmek için son depremler konusunda araştırmalar yapıyor. Haberimizde Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesi yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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