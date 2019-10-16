En son nerede deprem oldu? İşte son depremler…

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Yaşanan bir deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğünü tespit edebilmek için son depremler konusunda araştırmalar yapıyor. Haberimizde Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesi yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER