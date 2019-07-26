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En son nerede deprem oldu? Kadilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Ülkemizde ve dünyada sık sık depremler meydana geliyor. Yaşanan depremlerin birçok küçük şiddetli olması nedeniyle hissedilmezken, daha büyük şiddetli depremler ise halkta korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler...

11:41 -
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En son nerede deprem oldu? Kadilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye’de bu nedenle ufak şiddetli depremler dahi tedirginlik yaratabiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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