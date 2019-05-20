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Son depremler | Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi

Son günlerde Türkiye’nin farklı şehirlerinde depremler meydana geliyor. Geçmişte deprem felaketleri yaşandığı için vatandaşlar en ufak bir sarsıntıda tedirgin oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçümleri yapılan son depremler listesi…

09:48 -
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Son depremler | Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi

Ülkemizin birçok yerinde geçmişte büyük şiddetli depremler yaşanması nedeniyle vatandaşlar en ufak bir sarsıntıda tedirgin oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

YAŞANAN SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.05.20 08:08:35  37.1482   28.6472        5.0      -.-  1.8  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel
2019.05.20 07:41:37  36.9058   29.3880       11.4      -.-  2.2  -.-   ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)                      İlksel
2019.05.20 04:30:36  35.5937   31.8938       13.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.20 03:53:22  37.1323   27.7525        6.9      -.-  1.9  -.-   BALCILAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.05.20 03:46:21  37.1360   27.7612        6.6      -.-  2.0  -.-   SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.05.20 03:36:15  38.8375   26.7955        7.1      -.-  1.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.05.20 03:35:44  40.1533   31.6803        5.0      -.-  2.1  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                          İlksel
2019.05.20 03:27:15  40.5797   27.1445       10.0      -.-  1.5  -.-   SARKOY (TEKIRDAG)                                 İlksel
2019.05.20 03:17:19  36.9127   27.6282       19.5      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.20 03:05:23  38.6023   26.6750        8.6      -.-  2.2  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.05.20 02:48:16  36.9512   38.2203        7.1      -.-  2.1  -.-   TASLIKUYU-SURUC (SANLIURFA)                       İlksel
2019.05.20 02:04:11  39.3267   27.9120        2.8      -.-  1.8  -.-   KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)                       İlksel
2019.05.20 01:59:33  37.1513   27.7258        8.3      -.-  1.3  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2019.05.20 00:13:07  36.8375   37.1333        8.3      -.-  2.6  -.-   POLATELI (KILIS)                                  İlksel
2019.05.19 23:10:32  38.2317   27.0247        3.3      -.-  1.7  -.-   YENIKOY-MENDERES (IZMIR)                          İlksel
2019.05.19 22:54:23  35.2193   27.8583        7.3      -.-  3.3  3.2   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.19 22:47:32  38.8518   26.7690       14.9      -.-  2.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.05.19 22:18:52  36.0552   28.0853       46.4      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.19 21:28:08  39.3842   25.5493        9.0      -.-  3.6  3.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.05.19 21:24:18  37.8158   29.5942       29.1      -.-  1.1  -.-   BOZKURT (DENIZLI)                                 İlksel
2019.05.19 19:57:29  36.7217   33.5672       16.1      -.-  2.1  -.-   BAGCAGIZ-MUT (MERSIN)                             İlksel
2019.05.19 18:51:49  37.1713   28.6903        8.9      -.-  2.0  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel
2019.05.19 17:51:21  36.9300   27.6720        5.9      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.19 17:47:13  36.8607   26.7655       20.9      -.-  3.8  3.8   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.05.19 15:39:57  39.3872   40.9080       10.3      -.-  2.3  -.-   KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL)                         İlksel
2019.05.19 15:23:59  36.9395   27.6332       12.5      -.-  2.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.19 14:34:44  36.9288   27.6448       11.3      -.-  3.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.19 14:34:23  36.9452   27.6602        6.8      -.-  4.0  3.9   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.19 13:17:03  39.3490   39.9583        4.5      -.-  2.4  -.-   SARIYAYLA-NAZIMIYE (TUNCELI)                      İlksel
2019.05.19 13:12:25  40.5253   28.1960        2.3      -.-  2.0  -.-   ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)         İlksel
2019.05.19 13:04:25  35.2508   27.8703        6.7      -.-  3.1  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.19 09:43:59  38.9202   26.1262        9.6      -.-  3.7  3.7   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.05.19 09:13:38  38.8667   27.5308        7.8      -.-  2.3  -.-   SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA)                       İlksel
2019.05.19 08:38:34  39.3862   26.3267        7.3      -.-  2.3  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2019.05.19 08:02:59  37.3993   29.4567        4.2      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                        İlksel
2019.05.19 07:10:28  36.4260   28.6522       20.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.19 05:42:33  39.5038   37.4682        1.2      -.-  3.0  -.-   CAVDAR-ULAS (SIVAS)                               İlksel
2019.05.19 05:10:32  37.5092   29.4078        4.6      -.-  3.1  3.1   KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 10:01 20.05.2019
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