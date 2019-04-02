En yüksek geçersiz oy oranı 2014 seçimlerinde görüldü

İstanbul ve Ankara'da AKP döneminin sona ermesiyle, son 25 yıldır ilk kez geçersiz oylar tartışma konusu oldu.

Seçim sonuçlarına itiraz etmesi beklenen AKP'nin İstanbul ve Ankara geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesini talep edeceği belirtiliyor.

31 Mart 2019 seçimlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 908 bin oy geçersiz sayılırken, İstanbul'da 319 bin 558, Ankara'da ise 99 bin 247 oy geçersiz olarak hesaplandı.

Geçmiş seçimlere bakıldığında hem İstanbul'da hem Türkiye'de geçersiz oy oranlarının benzerlik gösteriyor.