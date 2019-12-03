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Engelleri kaldırın! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlamı ve mesajları…

Bugün 3 Aralık Engelliler günü… 3 Aralık günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe dayanmaktadır... İşte 3 Aralık Engelliler Günü için mesajlar ve bu özel günün tarihi...

08:25 -
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Engelleri kaldırın! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlamı ve mesajları…

3 Aralık Dünya Engeliler Günü tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikler düzenlediği bir dündür. Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunmaktadır. Engelliler gününün anlamını yansıtan mesajları ve sözleri haberimizde derledik…

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir?

ENGELLİLER GÜNÜNÜN ÖNEMİNİ YANSITAN SÖZLER

-Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

– En büyük engel, engellenmektir.

– Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

– Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

– Engel değil destek olun.

– Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

– Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

– Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

– Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

– Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

– Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

Birleşmiş Milletler Dünya
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