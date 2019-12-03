Engelleri kaldırın! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlamı ve mesajları…

3 Aralık Dünya Engeliler Günü tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikler düzenlediği bir dündür. Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunmaktadır. Engelliler gününün anlamını yansıtan mesajları ve sözleri haberimizde derledik…
ENGELLİLER GÜNÜNÜN ÖNEMİNİ YANSITAN SÖZLER
-Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.
– En büyük engel, engellenmektir.
– Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.
– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.
– Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.
– Engel değil destek olun.
– Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.
– Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.
– Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.
– Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.
– Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.
– Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.