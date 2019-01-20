Engelli çocuğu yüzünden aileyi lojmandan çıkaracaklar!

LOJMANI TAHLİYE EDİN YAZISI

Skandal, 14 Ocak 2019 tarihli TEİAŞ Bölge Müdürlüğü'nün Şerefoğlu ailesine gönderdiği yazı ile ortaya çıktı. Yazıda, şöyle denildi:

“Bölge müdürlüğümüz yerleşkesi içerisinde bulunan lojmanlardan E-3 Blok 5 no'lu dairede ikamet etmektesiniz. Oğlunuz Mehmet Şerefoğlu'nun lojmanda ikamet eden diğer ailelerin çocuklarına fiziki ve sözel olarak şiddet uyguladığı, el kol hareketleri yaparak küfür ettiği yani lojman adabına uymayan hal ve hareketlerde bulunduğu iddia edilmesi üzerine, iddiaların incelenmesi için Muhakkik görevlendirilmiş, yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda çocuklarınızın lojmanda huzursuzluğa neden oldukları, lojman adabına uymayan hal ve hareketlerde bulunduğu tespit edilmesi nedeniyle;

TEİAŞ konut yönetmeliğinin oturanların konutlarda uyması gerekli esaslar başlığı altındaki 37. Maddesinde ‘Kat ve blok komşularını rahatsız ve huzursuz edecek şekilde hareket edenler, çocukları gelip gidenleri rahatsız edenler' şeklinde tanımlanan g bendi ve ilgi yazı gereğince, çocukların okul durumunu da (2018-2019 öğretim yılının sonundan itibaren) dikkate alarak lojmanı tahliye etmeniz hususun da…”



BU NE ZALİMLİK, VİCDANSIZLIK NİYE?

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ailenin okulların tatil olmasından sonra lojmandan çıkarılmasını isteyen yazıyı Meclis'te gündeme getirdi. Arık, “Hani, sık sık, yeni bir devlet kurulmuşçasına, ‘yeni ve eski Türkiye' kıyaslamasını yapıyorsunuz ya, ben size AKP'nin yeni Türkiye'sinde Kayseri'de bir vatandaşımızın yaşadığı dramı anlatmak istiyorum. Zekeriya Şerefoğlu ‘özgül öğrenme güçlüğü' tanısı almış evladıyla birlikte TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü lojmanlarında yaşıyor. Zekeriya Şerefoğlu, engelli çocuğu olduğu için, resmî yazıyla, oturduğu devlete ait lojmandan çıkarılıyor. Ben buradan Zekeriya Şerefoğlu'nu lojmandan atan bölge müdürüne seslenmek istiyorum: Siz hiç çocuk olmadınız mı sayın müdür? Siz hiç arkadaşınızın bisikletine binip, çektiğiniz topla cam kırmadınız mı? Siz hiç sudan sebeplerle yaşıtlarınızla kavga edip beş dakika sonra barışmadınız mı? Bu zalimlik, bu hoşgörüsüzlük, bu vicdansızlık niye? İlgililere sesleniyorum: Yaşanan bu mağduriyeti derhâl giderin” dedi.

HAZİRAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ, UMARIM DÜZELİR

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise ailenin lojmanda oturmaya devam ettiğini, Haziran'a kadar süre verildiğini söyledi. Elitaş, “TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğünde oturan bu şahsın komşularıyla ilgili irtibatları münasebetiyle komşuların olağanüstü derecede şikâyetleri sonucu ve özgül öğrenme güçlüğü çeken evladından dolayı, ‘Komşularınızla ilgili davranışlarınızı değiştirmediğiniz takdirde haziran döneminde lojmanınızı boşaltmak zorunda kalacaksınız' diye bir uyarı yazısı gönderilmiş. Umuyorum, Şerefoğlu'nun çocuğuna da Millî Eğitim teşkilatı önemli ihtimamı gösterecek, o yavrumuzun özgül öğrenme güçlüğünün çektiği ızdırabı da hızlı bir şekilde hayata geçirip düzeltecektir. Zekeriya Şerefoğlu lojmanından atılmamıştır, haziran ayına kadar uyarma yazısı gönderilmiştir. Haziranda umuyorum komşularıyla iyi ilişkilerine devam eder ve lojmanda oturmaya devam eder” ifadesini kullandı.