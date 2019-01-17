Engelli kızımın ilaç parası haram olsun

Tüm birikimini kaptıran İhlaszede baba böyle isyan etti. Tuncay ve Sebahat Demirtaş çifti, engelli kızları için dişlerinden tırnaklarından ayırdıkları parayı İhlas Finans’a yatırdı. 18 yıldır paralarını alabilmek için uğraşıyorlar. Baba Demirtaş “Mücahit Ören, evladımın geleceği için biriktirdiğim para ile ABD’de hayatını yaşıyor” dedi.

Samsun'da yaşayan 3 çocuk sahibi emekli esnaf Tuncay Demirtaş (60) ile emekli işçi eşi Sebahat Demirtaş (60), spastik engelli kızlarının tedavisi ve kendilerinden sonraki hayatını garanti altına alabilmek için para biriktirmeye başladı. Haftada bir gün o dönem yaşadıkları Alaçam'dan Samsun merkeze kızlarını tedaviye götüren anne-baba, adını gazete reklamlarından duydukları, faizsiz kar payı verdiğini ilan eden İhlas Finans'a tüm birikimleri olan 8 bin Mark'ı yatırdı. Ardından yaklaşık 1 yıl boyunca dönem dönem para yatırmaya devam ettiler. Bu yolla İhlas Finans'taki paraları 11 bin Mark'a ulaştı.

‘SAKİN OLUN, ÖDEYECEĞİZ…'

Ve 2001 yılı…İhlas Finans Kurumu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Mücahit Ören, ABD'ye kaçıp bu ülkenin vatandaşı oldu. Kısa süre sonra da İhlas Finans, BDDK tarafından kapatıldı. Geride İhlas Finans'a para kaptıran 220 bin kişi ve 500 milyon dolarlık alacağı kaldı. Demirtaş Ailesi de paralarının peşine düştü ve İhlas Holding'e gitti. Kendilerine ödeme yapılmadı. Oradaki görevlilerin güven vermek için sarf ettikleri “Sakin olun. Devlet kurumlarının da paraları İhlas Finans'ta” sözlerini dinleyip evlerine döndüler. Aradan koca 18 yıl geçti… Geçen zaman içerisinde Demirtaş Ailesi'ne tek kuruş ödeme yapılmadı. Kızları 32 yaşına ulaştı.

‘KIZIMIZ İÇİN BİRİKTİRDİK'

İhlas Finans tarafından mağdur edildiklerini belirten Tuncay Demirtaş, “Kızımızın tedavisi için ve biz öldükten sonra mağdur olmaması için para biriktiriyorduk. Bugünkü değeri ile 5 bin 600 Euro biriktirmiştik. Olaylar patlayınca paramızı almak istedik ama bizi ‘Ha bugün, ha yarın ödeyeceğiz' diye kandırdılar. O bizim kızımızın tedavi parasıydı. Amerikalı Mücahit Ören'e haram olsun” dedi. Devletin diğer batan bankalara el koyduktan sonra vatandaşların paralarını ödediğini söyleyen Tuncay Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘BARİ YARISINI VERSİNLER'

“Devletimizden yardım istiyoruz. 18 yıl oldu. Bir kuruş para alamadık. Yiyeceğimizden, giyeceğimizden, dişimizden, tırnağımızdan artırarak bu parayı biriktirdik. Şimdi adam bizim paralarla zevk içinde yaşıyor. Devletimiz bu adamdan paralarımızı ya alsın ya da bize ödeme yapsın. En azından paramızın yarısını versinler. Ben yarısını devletime bırakıyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sesimizi duyurmak için kendimi mi yakayım?”