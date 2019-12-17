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Engelli vatandaşı öldüresiye dövüp çukura attı

Hatay’ın Erzin ilçesinde engelli bir vatandaş, sınır meselesi yüzünden tartıştığı komşusu tarafından feci şekilde darp edilerek çukura atıldı.

15:02 -
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Engelli vatandaşı öldüresiye dövüp çukura attı

Olay ilçeye bağlı Kızlarçayı Mahallesi, Erzin-Kuzuculu arasındaki portakal bahçesinde meydana geldi.

Sol kolu olmayan Ahmet B. (53) sınır meselesi yüzünden komşusu Mustafa K. ile tartıştı. İddiaya göre, Mustafa K. tartışma sırasında sert bir cisimle engelli Ahmet B.'ye saldırdı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ!

Ahmet B. başına aldığı sert cisim darbeleriyle feci şekilde yaralandı. Baygınlık geçiren Ahmet B.’yi, çukura attığı ileri sürülen Mustafa K. olay yerinden uzaklaşırken, birkaç saat sonra kendine gelen Ahmet B., cep telefonu ile çocuklarını arayıp durumu bildirdi.

Olay yerinde yaralı şekilde bulunan Ahmet B.’un, Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapıldı.

Ahmet B. daha sonra Erzin Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa K. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son güncelleme: 15:07 17.12.2019
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