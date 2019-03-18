Engin Altay: Türkiye’nin gücünün, Bahçeli ve Erdoğan farkında olmalı

CHP iki camiye düzenlenen hain terör saldırısıyla ilgili taziye ve incelemelerde bulunmak üzere Yeni Zelanda'ya 3 kişilik bir heyet gönderiyor. CHP heyetinde Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yer alıyor. Bu akşam tarifeli uçakla Yeni Zelanda yolcusu heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Abdüllatif Şener katılmazken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da toplantıda hazır bulundu.

İLGİLİ HABER TBMM'den Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ortak kınama

“GİDEN HEYETTE BULUNMAYI ARZU EDERDİK”

Daha önce gitmeyi ve giden heyette bulunmak istediklerini arzu ettiklerini belirten Çeviköz, “Yeni Zelanda diplomatik pasaportlara da vize sorduğu için bugüne kaldık. Saldırıya uğrayan camileri ve mümkün olursa eğer yaralı vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

“KEŞKE BEŞ PARTİ DAYANIŞMA İÇİNDE GİDEBİLSEYDİ”

Sözlerine keşke diyerek başlayan Engin Altan ise “Keşke, Türkiye'de olayın duyulduğu an parlemento da beş partinin dayanışma içinde verdiği tepki gibi biz de devletin uçağıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı giderken, Dışişleri Bakanı giderken parlementoda olayı kınayan 5 siyasi parti de bir davet alabilseydi” sözleriyle sitemini dile getirdi.

İLGİLİ HABER Son dakika: İmamoğlu, Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için Yasin okudu

“BAHÇELİ VE ERDOĞAN TEHLİKELİ SÖYLEMLERDE BULUNUYOR”

Altay konuşmasını şöyle tamamladı;

“Bu hain saldırıdan sonra sayın Erdoğan ve sayın Bahçeli bir ‘Haçlı seferi geliyor' edalarıyla toplumda yeni bir kargaşa ortamına yol açabilecek tehlikeli laflar etmektedir. Türkiye'ye bu saatten sonra hiçbir yabancının fiili olarak Türkiye'yi ele geçirmek, Türkiye'de bir camiyi yıkmak anlamında İslamı Anadolu'dan sürmek anlamında hiçbir güç odağı ve hiçbir emperyal gücün böyle bir saldırıya cüret etmesi mümkün değil. Türkiye'nin gücünün Bahçeli ve Erdoğan farkında olmalıdır. Bu bakımdan toplumda yeni gerginliklere yol açacak söylemlerden hem Türkiye için hem dünyanın tümünde Müslümanlarla, Hristiyanları birbirine düşürecek siyasi söylemleri tehlikeli buluyoruz.”