Enkazın altından yoksulluk çıktı

Konya’nın Karatay İlçesine bağlı Akçeşme Mahallesi Burç Sokak’ta 2 katlı bir evin göçmesi sonucu Sultan Dakım (57) ve 2 torunu enkaz altında kalarak feci şekilde can verdi. Enkazın altından sadece 3 kişinin cansız bedeni değil, bir de yoksulluk dramı çıktı. Sultan Dakım'ın göçük sonucu enkaza dönen evi, 3 ay önce ucuz diye 400 liraya tuttuğu öğrenildi.

Yokluk içinde bir hayat yaşayan yaşlı kadının semt pazarlarında seyyar satıcılık yaparak geçimini sağladığı ortaya çıktı. Babaannesi ile birlikte enkazın altından cansız bedeni çıkartılan Muhammed Dakım’ın (17) ise parasızlıktan dolayı okuyamadığı iddia edildi.

ENKAZA DÖNEN EVİ 3 AY ÖNCE UCUZ DİYE TUTMUŞ

Biri 4, diğeri 17 yaşında olan iki torunuyla birlikte göçük altında kalarak can veren Sultan Dakım’ın yokluk içerisinde bir hayat sürdüğü ve evi de 3 ay önce ucuz diye 400 liraya kiraladığı bilgisine ulaşıldı. Pazarcılık yaparak ve sosyal yardımlarla hayatını idame ettiren yaşlı kadın evde tek başına yaşıyordu. Torunlarının talihsiz kadını sık sık ziyaret ettikleri belirtildi.

“YAŞLI KADIN SEMT PAZARLARINDA KIYAFET SATIYORDU”

Konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Akçeşme Mahalle Muhtarı Mahmut Sami Yalçınkaya, Sultan Dakım’ın belediyelerden ve çeşitli derneklerden sosyal yardım aldığını belirtti. Sultan Dakım’ın geçimini sağlamak için semt pazarlarında kıyafet sattığını söyleyen Muhtar Yalçınkaya, “Çocuklarından ayrı yaşıyordu. Eşi sağ mı, boşandılar mı bilmiyorum ama kendisi uzun yıllardan beri tek başına yaşayan yardıma muhtaç biriydi.

Çocukları ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyordu ama onlarında ekonomik durumu iyi değil. Sultan Dakım belediyeden ve çeşitli yardım kuruluşlarından sosyal yardım alıyordu. Ben yaşlı kadını bildim bileli semt pazarlarında kıyafet satıyordu” dedi.

“BELEDİYEMİZDEN SOSYAL YARDIM ALIYORDU”

Yaşlı kadının belediyeden sosyal yardım aldığını doğrulayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05/07/2013 tarih ve 73 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil edilen binanın mülk sahipleri tarafından kullanılmadığı, bir süre şehrimizde bulunan mültecilerin oturduğu belirlendi.

Son olarak burada ikamet eden Sultan Dakım, Belediyemizin sosyal yardım kapsamında bulunan bir hemşehrimizdi” diye konuştu.

17 YAŞINDAKİ MUHAMMED PARASIZLIKTAN DOLAYI OKUYAMADI

Olayın yaşandığı gece yaşlı babaannesini, kuzeni Bektaş Dakım (5) ile ziyarete giden Muhammed Dakım’ı ise ölüm uykuda yakaladı. Babaannesi ve kuzeni Bektaş ile birlikte göçükte can veren 17 yaşındaki Muhammed’in parasızlıktan dolayı okuyamadığı ve onunda semt pazarlarında seyyar satıcılık yaparak ailesine yardımcı olduğu öğrenildi.

BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜME BAŞLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da çöken kerpiç evin bulunduğu bölgede 36 binanın 12’sinin yıkılıp, 24 tescili binanın da boşaltılarak, restorasyon yapılmak üzere dönüşüme başlanacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU ?

Akçeşme Mahallesi Burç Sokak’ta 2 katlı kerpiç evin bir kısmı çöktü. Evin birinci katında oturan Sultan Dakım ile kızı ve oğlunun çocukları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım, enkaz altında kaldı. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu babaanne ve torunlarının cesetlerine ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, dün kılınan cenaze namazının ardından Atabey Mezarlığında defnedildi.