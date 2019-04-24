Ensar Vakfı Başkanı: Her zamanki gibi Süleyman Soylu’nun arkasındayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara'da geçtiğimiz hafta sonu şehit cenazesinde yapılan saldırı sonrası ihmali bulunduğu iddiasıyla istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hemşehrileri destek çıktı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde yapılan basın açıklamasının ardından Atatürk Alanında toplanan Trabzonlular Bakan Soylu'ya destek verdi. İlk olarak Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın açıklamasını Trabzon Sivil İnsiyatif gurubu adına Ensar Vakfı Trabzon Şubesi Başkanı Ömer Topaloğlu okudu. Topaloğlu, “Bakanımız Süleyman Soylu aleyhine bir algı oluşturulması hem çirkin bir yakıştırma hem de anlamsız bir tutumdur.

Sayın Süleyman Soylu'nun bu ülke için verdiği ölümcül mücadelenin bir aşamasında CHP mensupları için sarf ettiği sözlerinin, bugünkü saldırının dayanağı olarak gösterilmesi sayın bakanımızın istifasının istenilmesi kabul edilemez bir durumdur. Vatandaşın cenaze anındaki doğal tepkisini siyasal kazanıma dönüştürme gayretleri geçmişte olduğu gibi yine sonuçsuz kalacaktır.

Bu anlamda her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde, Süleyman Soylu gibi bir bakanın istifasını istemek yanlışların en büyüğüdür. Trabzon'daki sivil toplum kuruluşları dernekleri olarak, Sayın Süleyman Soylu'nun her zamanki gibi daha fazla arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyor ve bunu tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz” dedi.

TRABZON (İHA)