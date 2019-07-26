Erbil saldırısının azmettiricisi terörist öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 17 Temmuz’da Irak’ın Erbil kentindeki bir restoranda şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi Köse’ye yönelik saldırının azmettiricisi Doğan Nurhak kod adlı Erdoğan Ünal’a yönelik operasyon, 24 Temmuz’da PKK’nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil bölgesinde gerçekleşti.

MİT ve TSK’nın ortak operasyonu sonucu PKK’lı terörist Ünal, etkisiz hale getirildi.

Kandil’deki sözde üst düzey isimlere ikinci operasyon

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’a doğrudan bağlı istihbarat konseyinin beş üyesinden biri olduğu tespit edilen Ünal’ın örgüte 1990’da katıldığı, 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığı öğrenildi.

Ünal’ın etkisiz hale getirilmesi, Kandil bölgesinde örgütün sözde üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu. İlk operasyon 27 Haziran’da yapılmış, operasyonda PKK’nın sözde başkanlık konseyi üyesi Halmat Diyar kod adlı Garip Muhammed etkisiz hale getirilmişti.

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AA