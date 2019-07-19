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Erbil saldırısını geçekleştiren dört terörist de Türk vatandaşı çıktı

Erbil'de bir Türk diplomat ve iki Irak vatandaşının öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıya katılan dört teröristtin de Türk vatandaşı olduğu tespit edildi. Bölgesel yönetimin talebiyle Türkiye'den giden bir ekip de olayla ilgili soruşturmaya dahil oldu. Bu arada Sözcü yazarı Saygı Öztürk, saldırıdan bir gün önce kaleme aldığı ve saldırı günü yani 17 temmuzda yayınlanan 'Türkiye’ye karşı yeni silahlı güç' başlıklı köşe yazısında PKK'nın bölgede yeni bir güç kurduğunu ve sansasyonel silahlı eylemler gerçekleştireceğini duyurmuştu. 

Saygı ÖZTÜRK
16:14 -
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Erbil saldırısını geçekleştiren dört terörist de Türk vatandaşı çıktı

Kuzey Irak’ın Erbil kentinde suikast sonucu şehit edilen konsolosluk görevlisi ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi ile ilgili soruşturma ve araştırmaya Türkiye’den giden bir ekip de dahil oldu. İlk belirlemelere göre kimliği belirlenen  Mazlum Dağ’ın yanı sıra eylemde yer alan biri kadın üç teröristin de Türkiye vatandaşı oluğu tespit edildi.

TÜRKİYE’DEN YARDIM TALEP ETTİLER

Suikastla ilgili olarak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, benzer olaylar yaşanmaması ve Erbil’in güvenli şehirler arasında kalması için büyük çaba gösterirken suikastın aydınlatılması için de Türkiye’den yardım istedi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet İstihbarat’tan oluşan bir ekip terör eylemine katılan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması çalışmalara katıldı. 

Eylemi gerçekleştiren teröristlerden Mazlum Dağ.

4 TERÖRİST DE TÜRK VATANDAŞI

Türkiye’den götürülen belgelerle eylem sırasında ulaşılan görüntüler üzerinde uzmanlar inceleme yapılıyor. Yapışan değerlendirmede eylemi gerçekleştiren 4 teröristin Türk vatandaşı olduğu anlaşılırken, eylem yapan birimin 27 haziranda kurulduğu saptandı.

SAYGI ÖZTÜRK YAZMIŞTI

Kuzey Irak’ta ‘Güney Kürdistan Öz Savunma Güçleri’ adı altında PKK’nın yeni bir güç kurduğunu Saygı Öztürk 17 temmuzda yani saldırının yapıldığı gün köşesinden duyurmuştu. Bu grubun muhtemel eylemlere girişeceğini de Sözcü’deki köşesine taşıyan Öztürk şöyle yazmıştı: “Önümüzdeki süreçte özellikle TSK’nın Kuzey Irak’ta konuşlu olduğu üslerine, şahıslara, bazı yerel aşiretlere ve bölgenin ileri gelenlerine yönelik silahlı saldırılarda bulunabilecekleri, yerel halkı TSK üsler,ne karşı kışkırtarak bölgede güvenlik sorunu yaratmaya çalışacakları da beklenen bir durum.”

İŞTE SAYGI ÖZTÜRK’ÜN O YAZISI

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Son güncelleme: android-time 16:28 19.07.2019
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