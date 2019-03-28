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Erdoğan açık açık söyledi: Dosyalar elimizde beklemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz programla Ankara Atakule'de sosyal medya üzerinden gençlerin sorularını yanıtlıyor. Erdoğan'ın programı Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanırken aynı anda tüm televizyonlar da canlı yayına geçerek programı verdi. 

13:12 -
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Erdoğan açık açık söyledi: Dosyalar elimizde beklemeyiz

Erdoğan, Erdoğan soru cevap şeklinde gerçekleşen programda şunları kaydetti;

“Mardin'de trafiğin yer altına alındığı imkanlar oluştu. Bunlar geçmişte neden olmuyordu? Devletten aldıkları parayı nereye gönderiyorlardı? Kandil'e gönderiyorlardı. Bu para Mardin'de yaşayan insanlar için, yatırımlar için. Bakın şimdi karşı tarafın yine bir adayı var. nedir, teröre bulaşmış birisi. Üç sene bekle, beş sene bekle. Bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT'leri her şeyi hazır olarak elimizde tutuyoruz. Seçim sonucu neticelerine göre adımlarımızı atacağız.

Biz bu dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Onun için yolumuz ırak, işimiz zor. Yapmamız gereken çok şey var.

(Yerli otomobil) Şöyle biraz gevşeme var, inşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Türkiye’nin bu sektördeki 5 önemli firması imzaları attı. İmzayı attınız, başlayın bakalım. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız.

20 Mart’ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia’yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret etti.

Bizim kimseyle bir pazarlığımız yok ama hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar. Şu anda meclis listelerinden sızma hareketi yapıyorlar.

Bu bir genel seçim değil, yerel seçim. Yerel seçimde ekonomiyle Türkiye’ye yaptırım uygulayamazsınız. Döviz faiz kurla ilgili sıkıştırma operasyonları geri tepti. Şimdi TL bulamıyorlar. Biz kendimize güveniyoruz.

Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart. Bunların hapsi şu anda seçime giderken siyasi dayatmadır, biz yolculuğumuzu kararlı şekilde devam ettireceğiz.”

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Son güncelleme: android-time 13:54 28.03.2019
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