Son dakika: Erdoğan açıkladı! 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Etimesgut Belediyesi önünde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. “Yarın Cumhur İttifakı’nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü” diyen Erdoğan, “Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışlara baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı, doğru olduğunu bir kez daha gördük” şeklinde konuştu.

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“TANZİM SATIŞLARLA FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ”

Erdoğan, tanzim satışlarla ilgili olarak, “Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek. 31 Mart’a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz. TESKOMB, TESK, bu kuruluşlarla ilgili bakanlarım bir araya gelecek ve bunlarla müşterek olarak yola çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Nerede bir mahalle arasında, şurada burada market varsa onlarla anlaşacağız ve onlarla bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

“Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak” ifadelerini kullandı.

ALIM TAKVİMİ YAYIMLANDI

MEB’in internet sitesinde 2019’da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı. Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019’da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019’da sonuçlandırılacak. AA