Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağrı’yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ağrı’nın vizyonuna uygun belediye başkanıyla çıktık. Ağrı’yı kayyumla çok güzel bir yere getirdik. Şimdi daha da iyi bir noktaya taşıyacağız. Ağrı’da 12 katrilyonluk yatırım yaptık Bay Kemal. Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı?. Sen Ağrı’ya kaç kere geldin? Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı? Bütün yatırımlar yapıldı, yapılıyor. Ağrı’ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Bugün 12 bin öğrenciye sahip Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni kente kazandırdık. Millet bahçesi açılışa hazır hale geldi. İhtiyaç sahiplerine toplam 3 katrilyon lira sosyal yardım yaptık. Şehrimize 52 tesis kazandırdık. 16 km bölünmüş yol vardı 363 km bölünmüş yol ilave ettik.

‘BUNLAR SADECE ÇUKUR AÇAR’

Yol medeniyettir. Su medeniyettir. Bundan ne CHP anlar, ne HDP anlar. Bunlar sadece çukur açar. Bundan başka bir şey yok. Ağrı’nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı’nı hizmete aldık. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu CHP baraj yaparsın karşı çıkar. Biz bunların hiçbirini dinlemedik yolumuza devam ediyoruz. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Bunlar benim milletimizin refahına huzuruna düşman. Birlik beraberlik istemiyorlar. Ağrı’ya 2 baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz.

‘FABRİKA KURUYOR, 5 BİN İSTİHDAM SAĞLAYACAK’

Buradan tüm tekstilcilerimize mesajım var. Onları gözden çıkarmak bir yana, özellikle Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz yerlerde teşvik vermeye devam edeceğiz. Uluslararası bir marka, Nike buraya geliyor, fabrika kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak.

Her kim ezanımıza, bayrağımıza, değerlerimize, İstiklal Marşı’mıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır, evlatlarımızın geleceğini karartmaktır. HDP İstiklal Marşımızın düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında 1 tane Türk bayrağı göremezsiniz. Onun için 31 Mart’ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine akıllarınca ipotek koyduğunu sanıyor.