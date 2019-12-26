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Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP İl Başkanları Toplantısı’nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan, "Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclis'e sunacağız"dedi.

11:30 -
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Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa’ya söyledik. İdlib’de sükunet sağlanmalıdır.

*Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık.

*İdlib’de rejimin saldırıları, kalıcı ateşkesi mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti.

*Ana muhalefetin bu tavrı Yunan medyasına bolca malzeme verdi.

*Türkiye’de her şeyin yerli ve millisini yaptık sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle birlikte bunu da başaracağız.

*Türkyie’nin tabii bir medeniyet ve tarih havzası bulunuyor. Akdeniz ve Kuzey Afrika en önemli parçalarından biridir.

*Dolayısıyla Libya’daki her gelişme bizi çok yakından ilgilendiriyor.

LİBYA TEZKERESİ MECLİS’E GELECEK

*Soruyorlar asker gönderecek misiniz? Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz.

*Türkiye ve libya tarafında onay süreçleri tamamlanan mutabakat yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı BM nezdinde kayda geçirdik.

*Amacımız Akdeniz’de kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek değil. Hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır.

*Çünkü bu adımı atmamış olsaydık Akdeniz’de Türkiye’yi kendi kara sahillerine hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu. Bu oyunlara seyirci kalamazdık. Attığımız adım hukuka uygundur.

*Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclis’ten bu tezkereyi geçirip davete icabet edeceğiz.

*Biz ülkenin meşru hikümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz.

AKP Avrupa Cumhurbaşkanı
Son güncelleme: 11:49 26.12.2019
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