Erdoğan, AKP il başkanları toplantısında

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılıyor.

Erdoğan’ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

* Cumhur ittifakı içindeki MHP ve diğer kardeşlerimiz bize destek verdiler. CHP ve marjinal çevreler yalanda sınır tanımıyor.

*CHP Genel Başkanı, Türkiye’nin tüm milli meselelerinde hasmane bir tutum takınmaktadır.

*Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek yatırım gelmesini engellemek ihanetin dik alasıdır.

*Terör örgütleri ülkemizi kuşatmak için saldırırken bu zat bizi eleştirecek malzeme çıkarma peşindeydi.