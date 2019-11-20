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Erdoğan, AKP il başkanları toplantısında

Partisinin il başkanlarına hitap eden Erdoğan'ın hedefinde yine CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan "CHP Genel Başkanı Türkiye'nin tüm milli meselelerinde hasmane bir tutum takınmaktadır." dedi.

11:18 -
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılıyor.
Erdoğan’ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

* Cumhur ittifakı içindeki MHP ve diğer kardeşlerimiz bize destek verdiler. CHP ve marjinal çevreler yalanda sınır tanımıyor.

*CHP Genel Başkanı, Türkiye’nin tüm milli meselelerinde hasmane bir tutum takınmaktadır.

*Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek yatırım gelmesini engellemek ihanetin dik alasıdır.

*Terör örgütleri ülkemizi kuşatmak için saldırırken bu zat bizi eleştirecek malzeme çıkarma peşindeydi.

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 11:28 20.11.2019
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