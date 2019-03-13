Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eyy Netahyahu kendine gel kendine!

Erdoğan’ın konuşmasından özetle önemli şatır başları şöyle:

“Bunlar kimle el ele, CHP ile el ele. Bay Kemal bunlarla kol kola mı? Bay Mansur Ankara’da bunlarla beraber mi? Hepsi beraber.

(Konuşmasının dışına çıkarak bir kişiye) Hanımefendi hiç yakıştıramıyorum. Bitsin konuşmam ondan sonra gelirsin konuşuruz, çok ayıp, çok ayıp provoke etme bizi.

Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescid’i Aksa’yı postalları ile kirletmeye cüret ettiler. İsrail’in başındaki o soyguncu Netanyahu şimdi oradan diyor ki ‘Türkiye’de gazeteciler cezaevinde, ordan bize ders vermesin’. Eyy Netahyahu kendine gel kendine. sen zalimsin. Sen yediden yetmişe binlerce onbinlerce insanı hücrelere tıkayan bir zalimsin. Tahrik etme. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ama bunun hesabını uluslararası camiada soracağız. Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşılığında bizi bulacaklar. Ne ezanımıza yapılan saldırıyı görmezden gelecek ne Mescid’i Aksa’nın kirletilmesine izin vereceğiz.

Ezan ve bayrak düşmanları şimdi kendilerine yeni bir çatı buldular. CHP’den FETÖ’cü beledeye başkan adayları var. Bunlar seçildikleri zaman elbette Kandil’e çalışacaklar. CHP ve ittifak ortakları bunları kendi sırtlarında taşıyor. Ülkenin ve milletin hayrına olan bir ittifakın Ankara’nın hayrına olması mümkün mü? Dikkat edin seçime gidiyoruz ama ortada ne kendileri ne genel başkanları var. Büyük Ankara mitingimizi 23 Mart’ta gerçekleştireceğiz.

Bu ittifak karanlık ittifaktır. Arkadaki silüetler başkadır. “