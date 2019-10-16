Erdoğan Arap Ligi’ne seslendi: Bu devran elbet dönecek

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye’yi arkasından hançerleyen Arap Birliği (Arap Ligi) ülkelelerine de seslendi.

“GÜN OLACAK DEVRAN DÖNECEK”

“Tamamen yalnız bırakılmıştık. ‘Size terörde nasıl yardımcı olabiliriz' diye gelen bugüne kadar hiç olmadı.” diyen Erdoğan “Eyy Batı, Eyy Arap Ligi bu devran elbet dönecek. Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz. Ama yarın öbür gün siz de aynı durumla karşı karşıya kalacaksınız. O gün karşınıza birileri teröristlere destek vermek için karşısına çıkacak. Bakalım teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz, nasıl davranacaksınız? Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Türkiye bu mücadeleyi Allah'ın izniyle başarıya ulaştırır. Kendinizi güvende sandığınız sırça köşkünüz üzerinize düştügünde bakalım teröristlere bu günkü gibi sahip çıkmaya devam edecek misiniz? Gelin bu mücadelede Türkiye'nin yanında yer alın en azından karışmayın. NATO üyesi ülkeler YPG'nin yanında yer alıyor onlara her türlü desteği veriyor. Başta Amerika. 90 km aşkın tüneller var. Bunun çimentosu Laferga, ülkesi Fransa. Bunları millete nasıl anlatacaksınız?” diye konuştu.

ABD’YE SESLENDİ “AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK GİDER”

ABD’nin aldığı yaptırım kararlarına da değinen Erdoğan şunları söyledi “Bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de diyoruz ki; azdan az gider çoktan çok gider. Çanakkale’de bir tas çorbayı paylaşan milletin torunlarıyız. Biz de açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız çok daha gür şekilde yerine gelir. Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes Türkiye’nin bu yaklaşımını göz önünde buldurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Bize ülkelerine girme yasağı koyanlar bunu iyi düşünsün. Türkiye gibi bir devlete siz ülkenize girme yasağı koyacaksınız. Gelmesek ne olur… Batar mıyız, biter miyiz. Çok mu meraklıyız. Düşünün, sahşıma aileme 3-4 tane bakan arkadaşımıza vize yasağı koyuyor. Bu siyasetten zerre kadar nasibini almış olan insanlara yakışır mı? Bir ülkeye bir devlete bu yakışır mı?”