Erdoğan Ardahan’da konuşuyor

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizin çukur terörüyle esir alınmak istendiği o zorlu günlerde siz ‘istikrar’ dediniz. Ardahan’dan çok daha güçlü bir destek bekliyorum. Ardahan’dan tüm bölgelere örnek olacak rekor düzeyde oy bekliyorum.

Ardahan istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Barış olmadan huzur olmaz, birlik olmadan dirlik olmaz. Dayanışma olmadan refah olmaz. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı birlik siyasetidir.

Türkiye’nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir. Ülkemiz kavgalar yüzünden ciddi bedeller ödedi.

En basit ihtiyaç maddelerinin aranıp bulunamadığı zamanlarda iktidarda CHP vardı. Bu kuyruklar varlık kuyruğu. Tanzim satışlarla fiyatlar bir anda düştü, daha da düşüyor.

Ayrıntılar geliyor….