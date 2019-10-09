Son dakika… Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye operasyonunu başladığını Twitter hesabından duyurdu. Erdoğan mesajında, ”Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı’nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.” dedi.

‘TERÖR TEHDİDİNİ BERTARAF EDECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında “Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. #BarışPınarıHarekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye’yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ UÇAKLARI RESULAYN’DAKİ HEDEFLERİ VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu. Bombardımandan sonra sınırın öteki tarafında dumanların yükseldiği görüldü.