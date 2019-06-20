Erdoğan: Ben farklı isimler vermiştim

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

“Bir defa ben yayını beğenmedim. Objektif bir yayın anlayışı yoktu. Sürelerden soru soruş şekline kadar, ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu. İki adayın konuşma sürelerine baktığınız zaman, ‘süreleri dikkatle kontrol edeceğim’ demesine rağmen buna dikkat edilmemiştir. Sayın Yıldırım’a 4 dakika daha az süre tanınmıştır.”

İLGİLİ HABER Son dakika... Erdoğan: Uğur Dündar'la yaptığımız program çok adildi

CHP: 10 AKP: 26

“Çok daha ilginç bir şey var” diyen Erdoğan, “Sayın Yıldırım’ın sözleri zaman zaman kesilmiş, ama rakibinin ise bu konuda çok fazla bir sıkıntısı olmamıştır. CHP adayının 10 kez, Yıldırım’ın 26 kez sözünün kesildiğini görüyoruz. CHP adayının moderatörle bir araya gelmesi. ‘3-5 dakika görüştük’ dediler. Sonra ortaya çıktı ki 45 dakika görüşme olmuş” ifadelerini kullandı.

“MODERATÖR SORUYU SORUYOR, KARTONLAR HEMEN ÇIKIVERİYOR”

Erdoğan sözlerine, “O akşam program esnasında, CHP adayının yanında kutucuklar var, üzerilerinde de konu başlıkları var. Konu başlıklarına göre de o kutucukların içerisinde de o gösterdiği kartonlar var. Çok ilginçtir ki, moderatör soruyu soruyor, hemen o kutucuktan o kartonlar hemen çıkıveriyor. Bu kadar da olur mu? O kutucukların hepsinin resmini aldık. Soru soruluyor, sorulduğu anda da hemen ilgili karton çıkıyor, cevabını da ona göre veriyor. Bu, adil bir tartışma olmaz. Hem siyasi, hem ahlaki değerlere dair bir tartışma halini aldı bu” diyerek devam etti.

“BEN FARKLI İSİMLER VERMİŞTİM”

Erdoğan, “Bir moderatör olarak kendini bitirmiştir. Bana da soruldu, ‘nasıl yapalım’ diye. Ben farklı isimler vermiştim. Ama bu isimler adaylar tarafından herhalde makul karşılanmadı ve iş bu noktaya geldi” dedi.