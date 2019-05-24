Erdoğan: Bu yıl içinde 30 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Sağlık alanında yaşanan gelişmeleri aktaran Erdoğan, “Son 17 yılda hastane sayımızı 1536’ya, yatak sayısını 238 bine çıkardık. Şehir hastaneleriyle Türkiye bir devrim yaşıyor. Avrupa buraya gelmeye başladı. İskandinav ülkeleri hastalarını buraya göndermeye başladı. Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık” dedi.

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BAKANDAN AÇIKLAMA

Erdoğan’ın açıklamasının ardından personel alımıyla ilgili detayları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek” ifadelerini kullandı.

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. AJANSLAR