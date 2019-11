Erdoğan duyurdu: Artık her 11 Kasım’da…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği” nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanacağını açıkladı.

11 KASIM SAAT 11.11’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu: 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını ve dünya rekorunu hedefleyen bu etkinliğe, 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın gönüllü olarak her türlü desteği vereceğine inancımız tamdır.

GELECEK NESİLLERİMİZ İÇİN

Erdoğan, genelgede 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ederek, şunları kaydetti:

“Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanması uygun görülmüştür. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

TWEET ATAN GENCE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz’da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan “Ağaç Dikme Bayramı” önerisine destek vermişti.