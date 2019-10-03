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Erdoğan, emekli koramiral Atilla Kıyat’tan şikayetçi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, seçim barajı konusunda Kenan Evren ile Erdoğan'ı 'isim vermeden karşılaştırdığı' gerekçesiyle emekli koramiral Atilla Kıyat hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Atilla Kıyat'ın, "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren ile bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir..." şeklinde paylaşımda bulunduğunu belirtti.

16:19 -
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Erdoğan, emekli koramiral Atilla Kıyat’tan şikayetçi oldu

Söz konusu paylaşımın TCK’nin 106. maddesinde düzenlenen “tehdit” suçunun unsurlarını ihtiva ettiği bildirilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli, şikayete konu paylaşımında her ne kadar Cumhurbaşkanımızın adını zikretmemiş olsa da paylaşımın bütünü ve altındaki yorumlarla birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin söz konusu paylaşımı ile hedef aldığı kişinin Cumhurbaşkanımız olduğu açıktır.

Kaldı ki Cumhurbaşkanımız şüphelinin iddiasının aksine seçilme barajını yüzde 50 1’den 40 1’e düşürülmesine yönelik bir görüşü beyan etmemiştir. Cumhurbaşkanımız TBMM açılış resepsiyonunda ‘Mevcut durumu Meclis’e getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük çoğunluğuyla bu onayladığına göre şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetine yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil.’ şeklinde görüşlerini net olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla şüpheli gerçek dışı bir varsayım üzerinden Cumhurbaşkanımıza son biçmeye çalışmakta, bir darbecinin akıbetiyle tehdit etmektedir.”

Dilekçede, şüpheli hakkında “tehdit” suçundan soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması talep edildi.  (AA)

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Son güncelleme: 16:54 03.10.2019
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