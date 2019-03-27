Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Anket şirketlerinin büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu ileri süren Erdoğan, “Meydanların diline baktığımızda bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anketlerden gelen bilgilere baktığımızda aralarında korkunç farklılıklar var. Meydanlar yalan söylemez. Gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz. Asıl anket pazar günü. Bir de meydanlardaki anketler var. Bunlara baktığımızda gerçekten iyi gittiğimize inanıyorum” dedi.

OPERASYON AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlara değinen Erdoğan, “Şu anda askerimiz Gabar, Cudi, Tendürek’te çok ciddi hesaplar sordu ve lider kadrodan çok ciddi ölümler oldu. Kandil bölge sorumlusu, çok önemli. Bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu ve örgüt sözcüsü. İsmen söylemeyeceğim. Bu isim çünkü aslında biliniyor ama şu anda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar ve lider kadrosunda bu. En üstteki o baronların arasında olanlardan ağır yaralandı. Daha önce de bunların Sincar sorumlusu öldürülmüştü. Şu anda bu şekilde orada devam eden bir süreç var. Polisimiz, askerimiz, jandarmamız yılmadan, usanmadan bunları bitirmenin kararlılığı içerisinde” dedi.