Erdoğan: Bay Kemal bunları senin belediyen değil biz yaptık biz

Erdoğan konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“Bugün Nevruz bayramı. Biz de buradan Eskişehir’den başlayarak tüm Anadolu’nun Nevruz bayramını tebrik ediyorum.

Rahmetli Menderes GAP için ABD’ye kredi almaya gittiğinde biz Fırat ve Dicle’nin üzerine baraj yapılmasanı istemiyoruz demişlerdi. CHP sözcüleri senelerce Keban Barajı’nı eleştirmişlerdir. Aynı kafa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne de Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de Marmaray’a da daha pek çok esere bu CHP zihniyeti karşı çıkmışlardır.

Şimdi savanma sanayinde hamleler yapıyoruz. Burada TEİ var, yalan yanlış ithamlarla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Genel başkanı ne ki belediye başkanı ne olsun. Bu millet bir daha o sefalet günlerinin geri gelmesine izin vermeyecek. Ülkemize şaşı bakan kim varsa seçimleri bekliyorlar.

Ne diyor 17 yılda ne yaptınız. Bu adam herhalde bakar kör. Kendi genel başkanı da Ak Parti iktidarına nasıl bakıyorlarsa onlar da öyle bakıyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni kurduk. Bunları biz yaptık biz. Bay Kemal bunları senin belediyen değil biz yaptık biz. birkaç yıla kadar inşallah şehir hastanemiz bitiyor. Şehrimize 33 bin kişilik bir stadyumu biz kazandırdık mı? Buranın belediye başkanı Eskişehirspor’a sahip çıkmıyor. Halkı ile bütünleşemeyen bir belediye başkanı olmaz. Eski stadın yerine yapacağımız millet bahçesinin inşaatına başladık.

Bu adamlar akşam yalan sabah yalan, bakıyorsun benim CHP’ye gönül veren kardeşlerim bu adamların peşinden gidiyor. Sabah akşam yalan söyleyen bu adama karşı.

9 bin 827 konut projesini hayata geçirdik. 72 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaptık. Bay Kemal senin bundan haberin var mı ya, dünyada ne oluyor bundan haberin yok ya.

17 yılda 9 baraj ve 8 göleti Eskişehir’e kazandırdık. Açtım belediye başkanına sordum, bunların belediye başkanı var mı diye. O da yok demiş, Hatay’a 6 tane baraj yaptık baraj. 26 sulama tesisi ile 105 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 1.6 milyar tutarında Eskişehirli çiftçilerimize destek verdik. 17 yılda bir teknopark, 19 ARGE merkezi kurduk. Anadolu Üniversitemiz bünyesinde ulusal raylı sistem araştırma ve test merkezi kuruyoruz. Temelini bu yıl atıyoruz tabi bu merkez sektör ile ilgili pek çok yatırımı da çevresinde toplayacak.

TEİ TUSAŞ motor sanayi son 5 yılda Eskişehir’de 220 milyon dolarlık yatırım yaptı. 1670 ilave istihdam sağladık.

Yeni Zelanda’daki bir katilin nasıl olur da kinini ülkemize boşalttığını bilemezler. Bunu öyle kanlı bir şekilde yapıyor ki verdiği mesajın üstünün kapatılması mümkün olmuyor. Biz Suriye’de o terör koridorunda kimlerle savaştık. Cudi’de Gabar’da kimlerle savaştık. İşte bu bir beka mücadelesidir. Bir de utanmadan İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor.”