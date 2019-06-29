Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş S-400 ve F-35 açıklaması

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Zirve boyunca birçok liderle ikili görüşmeler yaptıklarını ve önemli konuları ele aldıklarını anlatan Erdoğan, ev sahibi Japonya’ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Muhataplarımızla güncel meseleleri görüştük. Ticaret savaşlarıyla ilgili korumacı tedbirleri ele aldık. G-20 bildirisi geleceğe yön verecek bir bildiri oldu. Türkiye’nin mültecilerle ilgili çabalarını ifade ettik. Mülteciler için 37 milyar doları aşkın kaynak kullandık. Akdeniz’den sınırlardan adeta birer toplama kampını, hapishaneyi andıran mülteci kamplarından yansıyan fotoğrafları hepimiz gördük. Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedenini, mültecilerle ilgili ön yargılar yerine vicdanı merkeze alan politikalar geliştirilmediği sürece minik yavrular deniz kıyılarında ölmeye devam edeceklerdir. Muhataplarımıza Türkiye’nin yardımını sürdürebilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk ve yük paylaşımına gitmesini ifade ettik. İklim konusu G-20’nin özellikle önem verdiği konulardan biri. İklim değişikliği konusunda hakkaniyetli yaklaşımı olumlu. Paris ve Buenos Aires zirvelerinde Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz.

‘TERÖR EN SONUNDA AKREP GİBİ KENDİNİ BESLEYEN ELİ DE SOKACAKTIR’

G-20 ülkeleri terörizmle mücadelede tutarlı olmalı. Bütün devletlerin teröre terör deme eylemini artık göstermesi gerekiyor. Suriye’deki terör örgütleri bazı müttefiklerimiz tarafından adeta el üstünde tutuluyor. Terör en sonunda akrep gibi kendini besleyen eli de sokacaktır.

ERDOĞAN’DAN KAŞIKÇI VE MURSİ AÇIKLAMASI



BM ile işbirliği içerisinde çalışarak Kaşıkçı cinayetini üzerinin örtülmesine müsaade etmedik. Rapor gerçeği ortaya koydu. Callamard'ın raporunun arkasında durarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Cinayetin tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulması, hesap sorulmasını istiyoruz. Mursi'nin ölümü de tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Mursi şüpheli bir şekilde vefat etmiştir. Yaklaşık yarım saat müdahale yapılmamıştır. Darbecilerin yaptığı açıklamalar vicdan tatmin etmekten uzaktır. Mursi'nin vefatı karşısında demokrasiye daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Halbuki bu tür ölümlerde adli tıp kontrolü kesindir olması gerekir. Aksi takdirde şaibelerin olduğu açıktır nettir. BM başta olmak üzere tüm siyasiler üzerine giderek sormalıyız. Bu tür olaylar yapanın yanında kar kalırsa, dünyanın geleceği tehlikelidir. Zirve oturumlarında yaptığımız konuşmalarda da ifade ettik

S-400 YAPTIRIMLARI

S-400’lerle ilgili konuda bütün anlaşmamız, her şeyimiz bitmiştir. Olay teslimat sürecindedir. Teslimat sürecinde olan bir şeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir ülkeye yakışmaz. Bu iş bitti. Patriot’lar hususunda eski başkan Barack Obama döneminde de adım atmıştık ama bize satmadılar. Savunma sistemi için adım atmamız gerekiyordu, en uygun şartları Rusya’da bulmuş oldu.

F-35’LERİN TESLİMİ

F-35 konusunda şu anada kadar Amerika’ya yaptığımız 1 milyar 400 milyon ödememiz var. Biz pazar değil, ortak üreticiyiz. Bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Ama alacağımız 116 uçak var toplamda. Biz bunlarında beklentisi içerisindeyiz. Ödemeler yapılıyor.

MÜNBİÇ MESELESİ

Sayın Trump’la da bunu görüştük. Fırat’ın doğusuna çekilme meselesi var. Koalisyon güçleriyle beraber ABD’nin de bölgede bulunduğunu görmemek mümkün değil. ABD’yle müşterek atacağımız adımlarla Münbiç’in işgalcilerden kurtulup sahiplerine teslim edilecekti. Belirtilen tarihlerde Münbiç temizlenmemiştir.

Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru vardı, o koridor yarılmıştır. Buranın barış koridoru olmasını ve buralara toprakların sahiplerinin yerleşmesini sağlamalıyız. Burayı bir güvenli bölge haline getirelim. Batılı ülkeleri desteğiyle burada yapılacak konutlara şu anda çadırlarda kalan Suriyelileri yerleştirelim.